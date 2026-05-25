МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений и по объектам ВПК в Киеве

Москва предупреждает персонал иностранных дипмиссий о необходимости как можно скорее покинуть Киев

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ будут наносить удары по центрам принятия решений и по предприятиям украинского ВПК в Киеве, заявили в понедельник в МИД России.

"В сложившихся условиях Вооружённые силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: "В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".


Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2026 года Военная операция на Украине
МИД РФ Киев Украина
