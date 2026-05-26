Поиск

РСПП просит для восстанавливающихся после атак предприятий отсрочки по схемам господдержки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Необходимость проведения работ по восстановлению мощностей после атак могла бы стать основанием для предоставления отсрочки по инвестобязательствам, взятым в рамках участия в программах господдержки. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Что касается чисто экономических вещей, то, безусловно, иногда возникает задержка в исполнении каких-то обязательств бизнеса, в том числе в рамках мер господдержки. И конечно, не хотелось бы, чтобы на период восстановления объектов, когда компании вынуждены тратить время и деньги на их восстановление, скажем так, санкции какие-то к ним предъявлялись", - сказал Шохин.

"Здесь, конечно, хотелось бы иметь тоже какую-то схему, так сказать, когда могут эти штрафные санкции не применяться или отсрочки по уплате тех или иных налогов и так далее", - добавил он.

Большинство программ предоставления госсубсидий и преференций предполагают принятие компаниями на себя жестких обязательств по реализации инвестиционных проектов, включая сроки реализации, объемы производства и поставок, количество рабочих мест и т.д.

Александр Шохин РСПП Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

 МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

Глава Минздрава отметил дефицит прорывных научных идей в медицине

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

 СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

 Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2334 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов