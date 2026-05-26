РСПП просит для восстанавливающихся после атак предприятий отсрочки по схемам господдержки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Необходимость проведения работ по восстановлению мощностей после атак могла бы стать основанием для предоставления отсрочки по инвестобязательствам, взятым в рамках участия в программах господдержки. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Что касается чисто экономических вещей, то, безусловно, иногда возникает задержка в исполнении каких-то обязательств бизнеса, в том числе в рамках мер господдержки. И конечно, не хотелось бы, чтобы на период восстановления объектов, когда компании вынуждены тратить время и деньги на их восстановление, скажем так, санкции какие-то к ним предъявлялись", - сказал Шохин.

"Здесь, конечно, хотелось бы иметь тоже какую-то схему, так сказать, когда могут эти штрафные санкции не применяться или отсрочки по уплате тех или иных налогов и так далее", - добавил он.

Большинство программ предоставления госсубсидий и преференций предполагают принятие компаниями на себя жестких обязательств по реализации инвестиционных проектов, включая сроки реализации, объемы производства и поставок, количество рабочих мест и т.д.