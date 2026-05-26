Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин

При этом он сохранит должность президента РСПП, заявил Дмитрий Песков

Александр Шохин во время встречи с Владимиром Путиным
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который сохранит должность и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в ходе встреч Владимира Путина с Шохиным прозвучала важная инициатива по институту уполномоченного по правам предпринимателей - сменить формат этой должности. "С тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно было сказано на беседе, больше общественно-государственного института", - сказал Песков.

По словам, в связи с этим будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон.

Как отметил пресс-секретарь, по результатам беседы Путина с Шохиным "можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП".

Ранее во вторник на встрече с Шохиным президент РФ поддержал идею РСПП о создании специальной автономной некоммерческой организации (АНО) уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая должна взять на себя функционал института уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена).

Отвечая на уточняющий вопрос, возглавит ли Шохин соответствующую организацию и прекратит ли свое существование институт уполномоченного по правам предпринимателей, Песков сказал: "Нет, институт уполномоченного останется. Единственное, что у него будет, другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт госслужбы, это не будет государственная должность, а это будет, скорее, общественная".

