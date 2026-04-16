Кабмин поддержал законопроект о предельных сроках давности по спорам о приватизации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг поддержало законопроект, который устанавливает сроки исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Документ был разработан министерством по поручению президента РФ.

"В настоящее время судебная практика сложилась таким образом, что сроки исковой давности не применяются при изъятии имущества, приватизированного 15-30 лет назад. Это оказывает существенное давление на поведение инвесторов, поскольку формирует неопределенность критериев законности приобретаемого имущества", - полагают в Минэкономразвития.

"Важно отметить, что речь не только о крупном бизнесе. В начале 1990-х годов было приватизировано более 110 тыс. государственных предприятий, из них 80 тыс. - малые и средние компании, работающие, в том числе в сфере торговли, общественного питания или услуг. Сегодня, в том числе на основе этих активов работают более 6,8 млн МСП, а их вклад в ВВП превышает 21%", - приводят статистику в министерстве.

"Законопроектом прямо закрепляется, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления: три года с момента выявления нарушения. Срок давности в любом случае не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества", - подчеркивают в Минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что решение не затронет процессы изъятия имущества по антикоррупционным и противоэкстремистским искам.

В Минэкономразвития также сообщили, что законопроект согласован Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и поддержан советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.