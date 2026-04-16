Поиск

Кабмин внес в Думу проект о сроках давности по спорам о приватизации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий сроки исковой давности по искам об истребовании имущества, выбывшего из государственной и муниципальной собственности в результате приватизации.

Документ (№1208563-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Законопроект дополняет статью 217 Гражданского кодекса новым пунктом, согласно которому к искам о последствиях нарушений при приватизации будут применяться общие сроки исковой давности – три года с момента выявления нарушения. При этом вводится ограничение: срок давности ни при каких обстоятельствах не может превышать 10 лет со дня нарушения права. По истечении этого срока суд обязан отказать в иске об истребовании приватизированного имущества в пользу государства.

В пояснительной записке подчеркивается, что нововведение не затронет три категории изъятий. Первый тип - антикоррупционные иски к чиновникам (в том числе бывшим), в пояснительной записке подчеркивается, что законность неприменения к таким делам исковой давности подтверждена Конституционным судом РФ. Второй тип исков – при изъятии имущества у лиц по антитеррористическому и антиэкстремистскому законодательству. Третий тип – споры о нарушении правил иностранных инвестиций в стратегические общества.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", - говорится в пояснительной записке.

Переходные положения предусматривают, что новые правила будут применяться как к будущим искам, так и к уже находящимся в судах делам, по которым решения еще не вступили в законную силу.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Правительство РФ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

