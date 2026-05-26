Мурашко заявил о наличии в РФ наработок по вакцине от нового штамма Эболы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Наработки вакцины против нового штамма Эболы есть в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас сегодня есть наработки уже созданные по новому штамму вакцины против Эболы", - сказал Мурашко на Международном форуме по безопасности во вторник.

По его словам, вопрос от диагностики до создания вакцинных препаратов в России занимает короткие промежутки времени.

Мурашко отметил, что Россия - единственная страна, которая содержит в своем арсенале так называемые вакцинные консервы. "Мы можем доработать под любую задачу из имеющихся у нас платформ вакцинный препарат для профилактики заболеваний", - сказал министр.

К настоящему времени, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), известно о 750 подозрениях на заражение вирусом Эбола и о 177 смертях, которые могут быть связаны с заражением. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявлял, что пока лабораторно подтверждены 82 случая заражения вирусом Эболы и семь смертей вследствие заражения.

