ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень риска вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) с "высокого" до "очень высокого", заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, которые приводит агентство ЭФЭ, риск остается "высоким" на региональном уровне в странах Африки к югу от Сахары и "низким" в глобальном масштабе.

Гебрейесус отметил, что лабораторно подтверждены 82 случая заражения вирусом Эболы и семь смертей вследствие инфицирования. Также зарегистрированы 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 смертей, возможно, от заражения.

Глава ВОЗ подчеркнул, что Управление ООН по координации гуманитарных дел выделило $60 млн долларов на борьбу с этим кризисом в сфере здравоохранения, они дополнят $3,9 млн, которые ранее выделила ВОЗ из своего чрезвычайного фонда.

Гебрейесус добавил, что опасность эпидемии вызвана относительно малоизвестным вариантом вируса Эболы, для которого нет ни лечения, ни вакцин, и вспышек которого до настоящего времени было всего две: одна в Уганде в 2000 году и другая в ДРК в 2012 году.

