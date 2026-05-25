ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

101 случай заболевания подтвержден лабораторно

Фото: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 900. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По мере расширения эпиднадзора в рамках реагирования на вспышку Эболы в ДРК выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания, включая 101 подтвержденный", - написал он в соцсети Х.

Гебрейесус отметил, что в провинции Итури, которая остается эпицентром вспышки, проживают 5 млн человек. Каждый четвертый нуждается в гуманитарной помощи, а каждый пятый является внутренне перемещенным лицом. "Насилие вынуждает людей покидать свои дома, включая медицинских и гуманитарных работников. Это серьёзно затрудняет расширение системы отслеживания контактов и раннее выявление заражений", - отметил руководитель ВОЗ.

ВОЗ 17 мая объявила режим ЧС из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. 22 мая организация повысила уровень риска в ДРК с "высокого" до "очень высокого".

Гебрейесус отмечал, что на региональном уровне - в странах Африки к югу от Сахары - риск остается "высоким", тогда как глобальная оценка остается "низкой".

По словам главы организации, ситуация осложняется тем, что вспышка вызвана редким вариантом вируса Эболы, для которого не существует одобренных вакцин или специфического лечения. Ранее вспышки этого варианта фиксировались лишь дважды - в Уганде в 2000 году и в ДРК в 2012‑м.

Вирус Эбола впервые был выявлен в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название. Средний уровень летальности при заражении составляет около 50%. Вирус передаётся при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Симптомы включают лихорадку, слабость, мышечные боли, головную боль, а на поздних стадиях - рвоту, диарею, нарушения работы внутренних органов и кровотечения.

