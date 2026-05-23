Красный Крест сообщил о смерти троих волонтеров в ДР Конго в самом начале вспышки Эболы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Трое волонтеров Красного Креста скончались на востоке Демократической республики Конго вследствие заражения вирусом Эбола, сообщила в субботу Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

По ее данным, вероятнее всего, они заразились, работая в морге в конце марта в конголезской провинции Итури, позже ставшей одним из очагов распространения вируса. Они скончались в период с 5 по 16 мая.

"В тот момент еще не было никаких данных о вспышке Эболы", - отмечается в коммюнике.

К настоящему времени, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), известно о 750 подозрениях на заражение вирусом Эбола и о 177 смертях, которые могут быть связаны с заражением. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее на этой неделе заявлял, что пока лабораторно подтверждены 82 случая заражения вирусом Эболы и семь смертей вследствие заражения.

Вирус Эбола впервые появился в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название. По данным ВОЗ, средний коэффициент летальности при эболавирусной инфекции составляет около 50%.

Вирус передается людям при тесном контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированных животных. Эбола передается от человека человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистую оболочку) с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях и кровотечения.

