Глава Минздрава отметил сокращение потребления в России табака и алкоголя

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В России снижается потребление алкоголя и курение об этом, ссылаясь на статистику продаж, сообщил на Международном форуме по безопасности глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Снижение потребления алкоголя, снижение потребления курения - сегодня в нашей стране такие результаты уже есть, и это снижение подкреплено статистическими данными, которые основываются на объемах продаж", - сказал он.

Ранее министр сообщил, что в России утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2030 года; она позволит, в том числе, сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на душу населения.

