Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России распространенность курения табака среди граждан составляет 17,73%, следует из презентации министра здравоохранения Михаила Мурашко, которую он представил на итоговой коллегии министерства.

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет лет и более - 17,73%. (Планируется) продолжить реализацию комплекса мер в целях снижения распространённости курения табака", - говорится в презентации.

Потребление алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения. Этот показатель Минздрав также будет пытаться снизить.

"Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции. Региональная составляющая также имеет значение, мы все знаем субъекты, где проводятся мероприятия, ограничивающие доступ к алкоголю, и мы уже видим результаты по улучшению основных медико-демографических показателей в них", - отметил Мурашко.