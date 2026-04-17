Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России распространенность курения табака среди граждан составляет 17,73%, следует из презентации министра здравоохранения Михаила Мурашко, которую он представил на итоговой коллегии министерства.

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет лет и более - 17,73%. (Планируется) продолжить реализацию комплекса мер в целях снижения распространённости курения табака", - говорится в презентации.

Потребление алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения. Этот показатель Минздрав также будет пытаться снизить.

"Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции. Региональная составляющая также имеет значение, мы все знаем субъекты, где проводятся мероприятия, ограничивающие доступ к алкоголю, и мы уже видим результаты по улучшению основных медико-демографических показателей в них", - отметил Мурашко.

Минздрав Михаил Мурашко
Новости по теме

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

 Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

 Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками
