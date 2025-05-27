Минздрав отметил снижение доли курильщиков в РФ на 23% за пять лет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России курение табака за пять лет сократилось на 23%, а потребление алкоголя - на 8%, сообщила замглавы Минздрава РФ Евгения Котова.

"Мы достигли успеха в сокращении потребления табака - за пять лет на 23% сократилось курение табака", - сказала Котова во вторник на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, также сократилось потребление алкоголя - за пять лет на 8%.

В апреле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в стране распространенность курения с 2009 года снизилась более чем в два раза. "Распространенность курения среди взрослых старше 15 лет: снижение в 2,1 раза - с 39,5% до 18,6%", - говорилось в презентации, которую Мурашко продемонстрировал на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".

Потребление алкоголя на душу населения, по данным Минздрава, составило 8,38 литра этанола в 2024 году. Планируется, что этот показатель в 2030 году составит 7,8 литра.