В Минздраве заявили, что мужчина, бросив курить, продлит жизнь на 2,6 года

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Чрезмерное потребление алкоголя сокращает продолжительность жизни почти на 6 лет у мужчин и почти на 5 лет у женщин, сообщила замглавы Минздрава РФ Евгения Котова.

"Доказано, что чрезмерное потребление алкоголя сокращает продолжительность жизни почти на 6 лет у мужчин и почти на 5 лет у женщин", - сказала Котова на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Как уточняется в презентации, которую продемонстрировала Котова, чрезмерное потребление алкоголя сокращает общую продолжительность жизни (ОПЖ) на 5,9 лет у мужчин и на 4,7 лет у женщин.

Отказ от курения продлевает жизнь бросивших курить на 2,6 года у мужчин и на 3,2 года у женщин, отмечается в презентации замглавы Минздрава.