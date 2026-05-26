РФ готова к диалогу с США по контролю над ядерным вооружением только при изменении политики Штатов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с США по контролю над ядерным вооружением, если в политике Вашингтона произойдут зримые изменения к лучшему в отношении Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Если в их политике произойдут, только если в их линии на российском направлении произойдут зримые и очевидные сдвиги к лучшему", - сказал Рябков журналистам во вторник.

По словам замглавы МИД, "пока и близко ничего подобного нет".

"Поэтому вопрос не существует по факту - готовы мы к чему-то или не готовы. Мы просто не рассматриваем такие возможности", - пояснил Рябков.

РФ США Сергей Рябков МИД РФ
Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

