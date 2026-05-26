Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Российский министр рассказал об этом госсекретарю США в ходе телефонного разговора накануне, заявил замглавы МИД РФ Рябков

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося накануне разговора с государственным секретарем США Марко Рубио министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил американскому коллеге причины решения о начале нанесения ударов российскими Вооруженными силами по объектам ВПК и центрам принятия решений в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем со стороны НАТО, натовских стран. И, учитывая ведущую роль США в этом альянсе, конечно, министр счел необходимым поставить в известность госсекретаря об этом решении", - сказал Рябков журналистам во вторник.

По словам замглавы МИД, Рубио "также было сказано, что с учетом масштаба предстоящих акций с нашей (российской - ИФ) стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучреждений США и других западных стран и граждан этих стран из Киева".

"Вот смысл сигнала, который был направлен", - констатировал Рябков.

Кроме того, добавил замминистра, в ходе разговора глав внешнеполитических ведомств обсуждались и другие международные темы, "не исключая Иран". "Затрагивались тематика двусторонних отношений", - сказал он.

Как уточнил Рябков, "периодически контакты между министром и госсекретарем согласовываются, в зависимости от потребностей".

"Сейчас момент действительно острый", - заключил замглавы МИД.

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся накануне, 25 мая.

Ранее в тот же день МИД РФ сообщил, что Вооруженные силы России будут наносить удары по центрам принятия решений и по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

"В сложившихся условиях Вооружённые силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", - говорилось в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.



