В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Предложение запретить депутатам Госдумы пользоваться телефонами на пленарных заседаниях не получило продолжения в виде официального решения профильной думской комиссии, сказал "Интерфаксу" председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов.

"Такое обсуждение было, но о формализованном решении мне неизвестно", - сказал он.

На пленарном заседании 26 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин вынес на обсуждение решение о запрете депутатам проносить телефоны в зал пленарных заседаний.

"Коллеги, может быть все-таки мы, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах?" - сказал он.

Часть зала отреагировала аплодисментами, на что спикер продолжил: "Прошу вашего поручения на этот счет, нет возражений? Нет возражений".

Аплодисменты снова раздались в зале.

"Примем решение имени Елены Григорьевны Драпеко", - отметил Володин.

Поводом для обсуждения темы с пользованием телефонами парламентским корпусом стало то, что депутат от "Справедливой России" Елена Драпеко говорила в зале по телефону во время выступления лидера фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.