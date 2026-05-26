В МИД Белоруссии заявили о непубличном диалоге со странами Запада

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белорусские дипломаты в последний год ведут интенсивный непубличный диалог с западными коллегами, заявил замминистра иностранных дел республики Игорь Секрета.

"Диалог непубличный идет последний год очень интенсивно. Мы встречаемся регулярно с коллегами нашими, директорами политдепартаментов, заместителями министров в столицах и на площадках международных организаций. Он не афишируется. Обсуждается достаточно большой спектр вопросов - от политики, экономики, противостояния односторонним принудительным мерам", - сказал Секрета в интервью "Первому информационному" телеканалу Белоруссии.

По его словам, у сторон есть противоречия, но за последний год на Западе точку зрения Белоруссии стали воспринимать и понимать лучше.

"Да, мы не смогли, может быть, во всем изменить политику отдельных западноевропейских государств. Но то, что наши коллеги теперь продолжают разговор уже с привычных и нормальных для нас тем в экономике, о взаимодействии по линии культуры, других ведомств, - это уже о многом говорит", - отметил Секрета.

По мнению замминистра, ситуация связана, в том числе, с исчерпанием ресурса западных санкций. "Видят, что экономические потери несут в том числе представители бизнеса их стран. И на самом деле в выстраивании нормальных контактов и поддержании нормальной, цивилизованной торговли преимуществ больше, чем в сохранении санкций", - сказал Секрета.

Кроме того, по словам замминистра, все стороны озабочены вопросами безопасности.

В Минске, по его словам, позитивно оценивают и недавний телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эмманюэля Макрона.

"Обмен мнениями на уровне лидеров о многом говорит. Обсуждался очень широкий спектр вопросов региональной безопасности, взаимоотношений Республики Беларусь и Европейского союза, а также Франции, в частности", - сказал замминистра.

По его мнению, это дает сигнал и импульс для того, чтобы впоследствии те или иные вопросы были отработаны на уровне конкретных ведомств.

Кроме того, Секрета заявил, что с США диалог вести проще, чем со странами Евросоюза. "Соединенные штаты - это отдельная тема. Я уже отмечал, что со Штатами проще вести диалог, потому что там один центр принятия решений. Евросоюз же многогранен, 27 государств. В любой момент любое государство может высказать какие-то свои возражения и заблокировать процесс", - сказал он.

"Так и происходит на сегодняшний день по отношению к нашей стране. Есть те, кто призывает к восстановлению контактов, к ведению, к запуску диалога. А есть те, кто призывает быть стойкими, сильными. Как некоторые наши соседи говорят, что если мы сядем за стол переговоров с кем-нибудь из представителей министерства иностранных дел, это будет означать поражение. Для них поражение. Для меня это не является поражением, даже если собеседник ставит самые острые вопросы. Это нормальная дипломатическая работа, от которой выигрывают обе стороны, даже если обсуждаются не совсем приятные вопросы", - сказал замминистра.