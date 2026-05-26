Рябков заявил о готовности РФ воплотить в конкретных договоренностях рамки Анкориджа

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Москва готова пройти свою часть пути и воплотить в конкретных рамках Анкориджские договоренности, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Последние месяцы показали, что без деятельного участия администрации США продвижение к тем "базовым настройкам", которые были заданы президентами (РФ и США - ИФ) в Анкоридже, крайне проблематично, потому что в западном лагере немало влиятельных лиц, которые не озабочены ничем, кроме своего фантома нанести России стратегическое поражение", - сказал он журналистам в Москве.

Рябков подчеркнул: "Они, эти люди, очень рискуют своим благополучием, оказавшись в плену этих представлений. Но, к сожалению, кроме администрации США нет на сегодня силы, которая способна обеспечить на той стороне понимание безальтернативности формулы Анкориджа. И если администрация США проявляет некую отстраненность от этого, это означает, что нарастают попытки врагов и ревизионистов, противников урегулирования все это подорвать и пустить под откос".

"Поэтому мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности, - мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа, - об этом мы говорим едва ли не каждый день на самых ответственных уровнях. Поэтому появление в Москве или в других местах в том или ином формате американских переговорщиков нами бы приветствовалось. Но на сегодняшний день нет понимания ни по графику, ни по параметрам такого контакта", - сказал замминистра.