Дума приняла закон о запрете депортации иностранцев, служивших в ВС РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во вторник в третьем чтении закон о запрете депортировать из РФ или отказывать в выдаче или аннулировать разрешения на временное проживание иностранцам, лицам без гражданства, проходящих военную службу по контракту, а также проходивших такую службу участникам боевых действий.

Изменения внесены в законопроект "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Согласно закону, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства не принимаются решения о неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания (проживания); решения о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче или об аннулировании разрешения на временное проживание; разрешения на временное проживание в целях получения образования, а также вида на жительство; об отказе в выдаче, в переоформлении патента, об аннулировании ранее выданного патента, об отказе в выдаче разрешения на работу или об аннулировании такого разрешения, если иностранный гражданин или лицо без гражданства проходит или проходил военную службу по контракту и участвовал в боевых действиях.

Кроме того, законом предусматривает ряд случаев, когда вид на жительство члену семьи военнослужащего не выдается, а, если имеется, аннулируется. В частности, такое возможно, если он выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты; в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче вида на жительство, подвергался административному выдворению за пределы РФ, депортации или передавался иностранному государству, либо в течение десяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче вида на жительство, неоднократно подвергался административному выдворению, депортации или передавался иностранному государству; представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Это также коснется случаев, если такое лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории РФ либо за ее пределами; выехал из РФ в иностранное государство для постоянного проживания; находился за пределами РФ более шести месяцев суммарно в течение календарного года, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию иностранного государства по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью данного иностранного гражданина или со смертью его близкого родственника; ранее заключил фиктивный брак с гражданином РФ; непрерывно в течение любых двух календарных лет после получения вида на жительство не уведомлял о подтверждении своего проживания в РФ территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Помимо упомянутых случаев, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае принятия решения о нежелательности его пребывания (проживания), в том числе в случае приостановления действия такого решения, или решения о неразрешении въезда в РФ данного иностранного гражданина, предусматривает закон.