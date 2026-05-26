Энергетика станет одним из ключевых вопросов в рамках визита Путина в Казахстан

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что энергетика станет одним из ключевых вопросов, который будет обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан 27-29 мая.

"Энерговопросы будут обсуждаться, конечно, без сомнения. Энергетика - один из ключевых вопросов, который имеется в виду обсудить. Это та сфера, где наши страны самым активным образом сотрудничают", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли в рамках российско-казахстанских переговоров обсуждаться планы по увеличению транзита российской нефти через республику.

У него также уточнили, какие перспективы к увеличению транзита.

"Это все будет обсуждаться. Никаких озабоченностей я бы не высказывал. Я могу сказать, что прогнозы, которые мы выстраиваем, весьма оптимистичны", - сказал представитель Кремля.

Юрий Ушаков Владимир Путин Казахстан
