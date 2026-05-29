Военные заявили о контроле над четырьмя пунктами в Харьковской и Днепропетровской областях

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль четыре населенных пункта - по два в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает министерство обороны РФ.

"За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.

По его данным, за минувшие сутки в Днепропетровской области также взяты под контроль населённые пункты Новоподгородное и Лесное.

Бударки и Караичное взяты под контроль войсками группировки "Север", которые, как сообщалось ранее, в период с 23 по 29 мая в ходе боёв овладели сёлами Гранов, Нововасилевка Харьковской области, Запселье и Рясное Сумской области, говорится в сводке.

За минувшие сутки войсками группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял за неделю свыше 1 245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы, информирует Минобороны.

Подразделениями группировки "Центр", взявшими под контроль Новородгородное в Днепропетровской области, за неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад Нацгвардии.

"За неделю потери противника на данном направлении составили более 2 250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Восток", овладевшие за истекшие сутки Лесным в Днепропетровской области, ранее, как сообщалось, взяли под контроль в течение недели сёла Воздвижевка Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 1 970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.