В Курганской, Челябинской и Свердловской областях и ХМАО объявлена ракетная опасность

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Курганской области объявили режим ракетной опасности, сообщило правительство региона.

"В Курганской области объявлен режим "Ракетная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства", - говорится в сообщении.

При при получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности нужно сохранять спокойствие и соблюдать общие для всех меры безопасности, напомнили чиновники.

О введении ракетной опасности в Свердловской области сообщил губернатор Денис Паслер и призвал сохранять спокойствие и бдительность.

По его словам, из соображений безопасности могут ограничить связь и мобильный интернет.

О введении ракетной опасности в Челябинской области сообщило правительство региона.

"Внимание! Объявлена ракетная опасность на территории ХМАО-Югры", - сообщило региональное правительство.

В Удмуртии объявили ракетную опасность и включили сирены, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он посоветовал находящимся на улице уйти из зоны прямой видимости и спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто находится в транспорте, необходимо выйти или хотя бы отойти от окон, в здании - спуститься как можно ниже, желательно в подвал.

