Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия готова провести объективное расследование по факту падения дрона на жилой дом в Румынии, заявил президент России Владимир Путин.

"Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло", - сказал Путин журналистам в пятницу.

Он отметил, что "только сейчас узнал об инциденте".

"Никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза", - сказал президент.

Президент напомнил, что ранее имели место голословные обвинения в адрес РФ, из-за дронов, прилетавших на территорию Финляндии, Польши, Прибалтики.

"Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса под воздействием РЭБ или ещё по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали", - пояснил Путин.

Он выразил мнение, что в данном случае имеет место именно такая ситуация.

"Но, если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации. Мы просто передали их туда для экспертизы. И пусть нам передадут", - заключил президент.