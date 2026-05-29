Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Москва примет ответные меры в связи с объявлением российского генконсула в Констанце персоной и закрытием генконсульства в этом городе, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать", - сказала Захарова.

Президент Румынии Никушор Дан 29 мая объявил российского консула в Констанце персоной нон грата и добавил, что генконсульство м этом городе будет закрыто. Он сделал это после того, как в ночь на 29 мая беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Галаце и взорвался, вызвав пожар. Там пострадали два человека.

После этого российского посла в Бухаресте вызывали в румынский МИД.