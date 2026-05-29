Артем Жога заявил, что ракетную опасность впервые ввели во всех регионах УрФО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Впервые на территории всех шести регионов Уральского федерального округа объявили режим ракетной опасности, сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.

Он отметил, что ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее 29 мая ракетную опасность объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и ХМАО. Позднее этот же режим объявили и в Ямало-Ненецком автономном округе - впервые для региона.

"Внимание: на Ямале и в соседних регионах объявлена ракетная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон", - сообщило правительство ЯНАО.