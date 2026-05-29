Поиск

Артем Жога заявил, что ракетную опасность впервые ввели во всех регионах УрФО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Впервые на территории всех шести регионов Уральского федерального округа объявили режим ракетной опасности, сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.

Он отметил, что ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее 29 мая ракетную опасность объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и ХМАО. Позднее этот же режим объявили и в Ямало-Ненецком автономном округе - впервые для региона.

"Внимание: на Ямале и в соседних регионах объявлена ракетная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон", - сообщило правительство ЯНАО.

УрФО ЯНАО Артем Жога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

Артем Жога заявил, что ракетную опасность впервые ввели во всех регионах УрФО

В Курганской, Челябинской и Свердловской областях и ХМАО объявлена ракетная опасность

Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии

Румыния закрывает консульство России в Констанце

 Румыния закрывает консульство России в Констанце

Матвиенко призвала IT-компании помочь в профилактике абортов

Матвиенко попросила Минтранс увеличить доступность такси для семей с детьми

 Матвиенко попросила Минтранс увеличить доступность такси для семей с детьми

РКК "Энергия" заявила, что иностранные партнеры продлили эксплуатацию МКС до 2030 года

Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников

 Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2384 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9635 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов