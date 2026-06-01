Лихачев потребовал от Гросси внятной оценки ударам Киева по ЗАЭС и Энергодару

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси потребовал, чтобы тот дал публично внятную оценку действиям ВСУ в отношении Запорожской АЭС и Энергодара, сообща сайт "Атом Медиа".

Также он потребовал, чтобы Гроссии признал, что единственной реальной угрозой безопасности ЗАЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки.

Стороны подтвердили важность поддержания постоянного диалога по ситуации на ЗАЭС. Вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности станции стал главной темой разговора.

Лихачев подчеркнул, что удары заведомо наносятся по гражданским целям, ВСУ "целенаправленно делают невозможной обычную мирную жизнь" в Энергодаре. Глава "Росатома" подчеркнул также, что "тактика запугивания нацелена, в том числе, и на сотрудников ЗАЭС и, тем самым, непосредственно бьет по обеспечению ее безопасности, коллективу станции приходится обеспечивать эксплуатацию станции буквально в боевых условиях".

Глава "Росатома" особо отметил, что "отсутствие должной реакции со стороны Секретариата МАГАТЭ на происходящее дает по сути зеленый свет украинским военным формированиям на нанесение ударов по ядерным объектам, что чревато катастрофическими последствиями - и не только для России и Украины".

В частности, Лихачев напомнил, что "30 мая украинский боевой дрон поразил здание машинного зала шестого энергоблока станции, это - первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным повреждением здания". "Подобные действия создают прямую угрозу для ЗАЭС", - подчеркнул глава "Росатома".