Львова-Белова заявила о сокращении числа воспитанников детдомов за два года на 18%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова сообщила Владимиру Путину о снижении числа детей в детских домах на 18,3% за последние два года.

"Мы собирали, кроме того, еще свою статистику, чтобы понимать, какое фактическое количество детей проживает в детских домах, приютах, и за два неполных года нам удалось при поддержке семей снизить на 18,3% эту цифру - с 60 тысяч до 49 тысяч. То есть сейчас эта цифра 49 тысяч", - сказала она на встрече с президентом.

Она отмечает позитивную статистику по социальным сиротам.

"Социальных сирот за 2025 год было выявлено 22 тысячи, что на 16,9 - почти на 17% меньше, чем в 2024-м. А численность детей, у которых лишены, ограничены родители в родительских правах - 16 400, что на 25,5% меньше, чем в предыдущем году", - уточнила Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула: "Этот год у нас мощный: исторический максимум количества родителей, которые восстановились в родительских правах". "2844 ребенка у нас снова дома", - добавила омбудсмен.