Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении.

Как сообщает служба, речь идет о продукции "происхождением и отправлением из Республики Армения". Ограничивается также транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Россельхознадзор отмечает, что фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию и неоднократно направлял в адрес армянской стороны информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции, связанных с выявлением карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов.

"Участившиеся случаи обнаружений свидетельствуют о последствиях ликвидации министерства сельского хозяйства Армении. В результате структурной реформы полномочия были возложены на министерство экономики. Учитывая то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор подчеркивает, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ государственной поддержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в РФ.

Как сообщалось ранее, с 30 мая действует запрет на поставки из Армении некоторых видов овощей и клубники, с 22 мая - цветов.

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

