Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Франция задержала в Атлантическом океане шедший из России танкер Tagor. Капитан, заявивший о своем российском гражданстве, неоднократно отказывался выполнять указания ВМС Франции, сообщили власти. Экипажу вменяется "непредоставление доказательств гражданства судна", "отсутствие флага" и "неподчинение требованию об остановке".

- Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении. Ограничение касается вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов.

- Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Запрет введен для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и будет действовать до конца ноября.

- Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета. В числе таковых упомянуты системы оказания медицинской помощи, "Госуслуги" и платежные системы.

- "Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ. В июне авиакомпания будет выполнять рейсы в Дубай раз в день, а с 1 июля - дважды в день.

- Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации. В Минобороны РФ ранее заявляли, что он станет самым современным крейсером ВМФ.

- В Иране сообщили о выходе из переговоров с США. Как передает иранское агентство Tasnim, это произошло из-за того, что Израиль продолжает наносить удары по Ливану.

- Кувейт подвергся ударам иранских ракет и беспилотников, силы противовоздушной обороны отразили атаку, заявил генштаб ВС страны. Ранее КСИР заявлял, что нанес ответный удар по авиабазе США, с которой был атакован иранский остров Сирик, но по какой именно базе - не уточнялось.