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Гражданин Литвы получил 15 лет колонии в Калининграде за перевозку 70 кг гашиша

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд признал гражданина Литвы виновным в перевозке через границу крупной партии гашиша для продажи в Калининградской области, сообщает пресс-служба облсуда в среду.

"Приговором Калининградского областного суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что гражданин Литвы по просьбе знакомого согласился перевезти наркотики в январе текущего года в Калининградскую область за 40 тыс. евро, получив в качестве аванса 2 тыс. евро и 65 тыс. рублей.

На машине Opel, в которую были спрятаны свыше 70 кг гашиша, осужденный приехал из Испании, где проживал, в Польшу, а оттуда перевез наркотики в МАПП "Мамоново-2", где тайники с ними обнаружили во время досмотра.

Отмечается, что обвиняемый действовал совместно с неустановленными лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

52-летний иностранец осужден по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотиков в особо крупном размере группой лиц) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц).

Ранее сообщалось, что в мае текущего года Московский районный суд Калининграда приговорил к девяти годам колонии одного из подельников осужденного - 53-летнего гражданина Литвы, который должен был забрать партию гашиша на территории региона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц).

Калининградская область Литва
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