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Пожар в складском комплексе в Краснодаре после атаки БПЛА потушен

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание в складском комплексе в Краснодаре, возникшее в результате атаки беспилотников в ночь на среду, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

Краснодарский край в ночь на среду подвергся массированной атаке БПЛА, сообщал ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев в Мах. В результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс, пострадали десять человек, один погиб.

К тушению возгорания были привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в соцсетях сообщала, что в среду БПЛА атаковали логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и Невинномысске (Ставрополье).

Площади обоих складов - по 100 тыс. кв. метров.

По уточненным данным, фрагменты БПЛА также попали в 16 домов в Краснодаре.

Кроме того, возгорание площадью порядка 800 кв. метров произошло на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки БПЛА. Пожар ликвидирован.

Краснодар
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