Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз в субботу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в субботу днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Ограничение вводят второй раз за субботу. Предыдущее продлилось около 45 минут.