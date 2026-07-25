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Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз в субботу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в субботу днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Ограничение вводят второй раз за субботу. Предыдущее продлилось около 45 минут.

Крымский мост
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