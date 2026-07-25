Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге возобновлена

Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Возобновлена работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба компании.

"Логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области была отражена одна из предпринятых попыток атаки БПЛА. Из-за обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга. Пострадавших нет. Работа объекта Wildberries была приостановлена.