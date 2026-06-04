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Президент России считает позитивным развитие отношений с Азербайджаном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются в позитивном ключе. Он сказал это на встрече с руководителями информагентств.

"У нас есть переговоры по целому ряду конкретных направлений. Я пока даже считаю преждевременным об этом говорить. Это касается энергетики прежде всего. Ну вот мы увидимся с президентом Алиевым и обязательно обо всем этом поговорим. В общем, я считаю, что отношения между двумя странами выстраиваются и выстраиваются в очень позитивном ключе", - сказал он.

По его словам, между двумя странами "товарооборот растет, и "открываются дополнительные возможности взаимной поставки товаров".

Путин назвал отношения между Москвой и Баку "очень хорошими". "У нас добрые отношения с Азербайджаном. Всегда были и есть. И в экономике, и в политической сфере", - сказал президент.

Он напомнил о подписанном между двумя странами договоре о стратегическом взаимодействии.

"Так они и развиваются, отношения эти. Президент Алиев вкладывает много сил для того, чтобы наполнить этот договор конкретным содержанием. Это выражается в конкретных направлениях нашего сотрудничество. У нас, по-моему, накопленных инвестиций где-то свыше 10 млрд российских (рублей) в экономику Азербайджана. Большое количество предприятий работает с российским капиталом. У нас тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам", - сказал Путин.

По его словам, "как известно, большое количество азербайджанцев работает в РФ, деньги перечисляют на поддержку своих семей". "И мы стараемся организовать это должным и цивилизованным образом", - отметил глава государства.

Путин сообщил также, что у двух стран "много вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере логистики".

"Ну вот, известный коридор Север-Юг с выходом на Иран. Сейчас, конечно, все это чуть замерло в связи с событиями вокруг Ирана, но тем не менее все еще представляет взаимный большой интерес", - сказал он.

"Мы очень благодарны президенту Алиеву за то, что он помогал нам направлять гуманитарную помощь в Иран. Надо сказать, что азербайджанская сторона много и эффективно в этом смысле поработала, мгновенно реагировала на все наши просьбы. И это очень важно для того, чтобы ситуацию по этому направлению смягчить", - добавил Путин.

Азербайджан Владимир Путин Иран Ильхам Алиев
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