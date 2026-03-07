Поиск

Около тысячи граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из стран Ближнего Востока

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Порядка 1 тыс. граждан Азербайджана подали заявки в дипмиссии страны с просьбой об эвакуации после закрытия воздушного пространства большинства государств региона Ближнего Востока в связи с эскалацией конфликта.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, после закрытия воздушного пространства в странах Персидского залива были начаты меры по эвакуации граждан Азербайджана.

"По поручению правительства дипломатические представительства Азербайджана приступили к регистрации граждан, желающих покинуть страны пребывания. По предварительным данным, заявки на эвакуацию подали граждане Азербайджана в пяти странах: ОАЭ - 490 человек; Саудовская Аравия - 220 человек; Катар - 200 человек; Бахрейн - 23 человека: Кувейт - 26 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в период 3-5 марта рейсами из Дубая в Баку в результате переговоров Генконсульства Азербайджана в Дубае с авиакомпанией FlyDubai после частичного открытия воздушного пространства в Азербайджан вернулись 755 граждан страны.

Кроме того, 4 марта спецрейсом AZAL из города Джидда были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, девять граждан Грузии и пятеро граждан РФ азербайджанского происхождения - всего 207 человек, 7 марта - еще 203 человека, включая двух граждан России и одного гражданина Грузии азербайджанского происхождения.

Для граждан Азербайджана, находившихся в Иране, оперативный штаб при правительстве принял решение обеспечить возможность беспрепятственного возвращения в страну сухопутным путем.

"На данный момент около 300 граждан Азербайджана, находившихся в Иране, уже пересекли границу и вернулись на родину. Власти Азербайджана продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе и предпринимают необходимые меры для эвакуации своих граждан", - отмечается в сообщении.

