Предложение РФ о вывозе иранского обогащенного урана сохраняется

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российское предложение по вывозу иранского обогащенного урана остается на столе, но Москва его никому не навязывает, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не хотим никак навязывать наши услуги. Но наше предложение известно американской администрации, оно известно нашим иранским друзьями и партнерам", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

Он отметил, что в 2015 году Россия уже вывозила на свою территорию обогащенный уран из Ирана, и американская сторона это решение поддерживала.

"У нас такие возможности есть и сейчас. Пожалуйста. Должно быть решение всех сторон, которые стремятся к разрешению кризиса. Мы это делали и сейчас готовы сделать", - отметил он.

Путин отметил, что у России доверительные отношения с Ираном. "Это дружественная страна. Мы осуществляем там проект по строительству (АЭС - ИФ) "Бушер". Мы построили блок, продолжаем стройку. Думаю, что иранское руководство и народ относятся к нам с полным доверием", - сказал он.

"Я думаю, что этот уран можно было бы в будущем использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ", - предложил президент РФ.

По его мнению, Иран был бы доволен таким решением. "И все остальные участники процесса, у которых есть какие-то подозрения, тоже должны были быть довольны. Уран был бы предъявлен, вывезен и поставлен под контроль. В чем проблема-то? Проблем нет", - сказал Путин.

"Я могу заблуждаться, но не вижу, что здесь может кого-то не устраивать", - добавил он.

По словам Путина, изначально все согласились на это, но потом пошли взаимные ужесточения позиций.

"Предложения на столе. Мы готовы это сделать, как в 2015 году. Если нет, будем надеяться, что вовлеченные в этот конфликт стороны найдут другое решение. Если будет другое решение, мы будем только рады", - сказал президент РФ.

"А если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим любое решение, которое привело бы к разрядке ситуации", - отметил он.