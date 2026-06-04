Поиск

Предложение РФ о вывозе иранского обогащенного урана сохраняется

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российское предложение по вывозу иранского обогащенного урана остается на столе, но Москва его никому не навязывает, заявил президент РФ Владимир Путин.

В миреТрампа не устраивает вариант с передачей иранского обогащенного урана РФ или КНРЧитать подробнее

"Мы не хотим никак навязывать наши услуги. Но наше предложение известно американской администрации, оно известно нашим иранским друзьями и партнерам", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

Он отметил, что в 2015 году Россия уже вывозила на свою территорию обогащенный уран из Ирана, и американская сторона это решение поддерживала.

"У нас такие возможности есть и сейчас. Пожалуйста. Должно быть решение всех сторон, которые стремятся к разрешению кризиса. Мы это делали и сейчас готовы сделать", - отметил он.

Путин отметил, что у России доверительные отношения с Ираном. "Это дружественная страна. Мы осуществляем там проект по строительству (АЭС - ИФ) "Бушер". Мы построили блок, продолжаем стройку. Думаю, что иранское руководство и народ относятся к нам с полным доверием", - сказал он.

"Я думаю, что этот уран можно было бы в будущем использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ", - предложил президент РФ.

По его мнению, Иран был бы доволен таким решением. "И все остальные участники процесса, у которых есть какие-то подозрения, тоже должны были быть довольны. Уран был бы предъявлен, вывезен и поставлен под контроль. В чем проблема-то? Проблем нет", - сказал Путин.

"Я могу заблуждаться, но не вижу, что здесь может кого-то не устраивать", - добавил он.

По словам Путина, изначально все согласились на это, но потом пошли взаимные ужесточения позиций.

"Предложения на столе. Мы готовы это сделать, как в 2015 году. Если нет, будем надеяться, что вовлеченные в этот конфликт стороны найдут другое решение. Если будет другое решение, мы будем только рады", - сказал президент РФ.

"А если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим любое решение, которое привело бы к разрядке ситуации", - отметил он.

Владимир Путин Иран уран РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что у Путина пока не было возможности ознакомиться с открытым письмом Зеленского

Президент РФ заявил, что жесткие меры по снижению инфляции дают результат

Путин заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах президента в 2030 году

 Путин заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах президента в 2030 году

Путин не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок

Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

 Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

Что произошло за день: четверг, 4 июня

Путин заявил, что ВС РФ полностью контролируют ЛНР, более 85% ДНР и 80% Запорожской области

Президент РФ заявил, что конфликт завершится, если Киев пойдет на компромиссы

Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

 Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2478 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9745 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов