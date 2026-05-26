Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский обогащенный уран следует быстро уничтожить либо на американской территории, либо в другой стране.

"Обогащенный уран (....) будет немедленно передан США. Затем мы привезем его на свою территорию и уничтожим. Другой, более желательный вариант - сотрудничество с Ираном для уничтожения урана на их территории либо в любом другом подходящем для этого месте", - написал он в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, за этим процессом должно наблюдать МАГАТЭ или "аналогичная структура".

Иранская сторона в последние дни неоднократно заявляла, что никаких договоренностей из США по атомной проблеме на данный момент нет.