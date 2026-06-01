Казахстан подтвердил готовность принять иранский уран при достижении договоренностей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Казахстан выразил готовность оказывать техническое содействие в решении вопроса иранской ядерной программы, сообщил официальный представитель МИД страны Ерлан Жетыбаев.

"Ряд стран, включая Казахстан, выразили готовность в духе доброй воли оказывать техническое содействие в решении данного вопроса при условии достижений соответствующих международных договоренностей между всеми вовлеченными сторонами и переводом вопросов в практическую плоскость", - сказал Жетыбаев журналистам на брифинге в МИД в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли Казахстан размещать у себя иранский уран.

Он подчеркнул, что Казахстан внимательно следит за многосторонними договоренностями относительно ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Наша страна привержена ответственному многостороннему сотрудничеству и поддерживает все усилия, направленные на укрепление стабильности, безопасности и диалога", - заявил Жетыбаев.

Он пояснил, что глава МАГАТЭ указывал и на наличие в Казахстане банка низкообогащенного урана, который принадлежит организации и вносит важный вклад в укрепление глобального режима ядерного нераспространения, обеспечивая дополнительный механизм гарантированных поставок ядерного топлива для мирных ядерных программ.

Ранее в интервью Financial Times гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Казахстан выразил готовность принять запасы урана Ирана, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

По словам Гросси, такую возможность он обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время визита в Астану.

Речь идет о примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%, судьба которого является одним из наиболее сложных вопросов на переговорах между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп настаивает на вывозе этого материала за пределы Ирана. Тегеран публично заявил, что не передаст запасы.

По оценкам Financial Times, при дальнейшем обогащении иранского урана до 90% можно произвести около 10 единиц оружия.

Гросси отметил, что в Казахстане уже действует созданный под эгидой МАГАТЭ банк низкообогащенного урана, поэтому страна располагает инфраструктурой для безопасного хранения ядерных материалов.

Гросси посетил Казахстан 25-27 мая. Он обсудил с Токаевым актуальные вопросы международной повестки в сфере обеспечения ядерной безопасности.

Токаев в разговоре с ним подтвердил готовность республики исключительно в порядке доброй воли содействовать разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы при наличии соответствующих международных договоренностей.