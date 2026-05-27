Трампа не устраивает вариант с передачей иранского обогащенного урана РФ или КНР

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Ираном обогащенного урана России или Китаю не устроит США.

"Нет. Это не то, что меня устроит", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе заседания кабинета министров в среду.

Ранее американский президент заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран. По его словам, "они (иранцы - ИФ) отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".

