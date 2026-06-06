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Почти 100 БПЛА ликвидировано над Брянской областью

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Над Брянской областью уничтожено 93 беспилотника ВСУ, сообщила пресс-служба регионального правительства в субботу вечером.

"Наши защитники продолжают отражение воздушной атаки. Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 93 вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении в канале обладминистрации в мессенджере Max.

Брянская область
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