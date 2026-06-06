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Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы после атаки БПЛА в Тульской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Тульской области сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры в результате отражения атаки украинских беспилотников.

"Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Туле и Узловой, в основном - остекления и кровли", - сообщила пресс-служба регионального правительства.

На состоявшемся в субботу внеочередном заседании оперативного штата заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков отметил, что атака БПЛА на регион началась вечером 4 июня и продолжается до настоящего времени.

Раков поручил оперативным службам находиться в состоянии полной готовности и незамедлительно реагировать на поступающую от жителей информацию.

Заместитель губернатора также обратил внимание на недопустимость публикации в СМИ фото- и видеоматериалов с последствиями прилетов БПЛА - за подобные действия предусмотрена административная ответственность.

Ранее со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Миляева сообщалось, что в Тульской области с начала субботы силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 47 БПЛА. Отмечалось, что пострадавших нет.

Тульская область Дмитрий Миляев Тула
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