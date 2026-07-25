Открытый огонь в складском комплексе в Краснодаре после атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Краснодаре, возникшее в результате атаки беспилотников в ночь на среду, сообщает пресс-служба городской мэрии в субботу.

"В краевом центре ликвидировано открытое горение в складских помещениях. На территории Прикубанского и Карасунского округов действует режим чрезвычайной ситуации. На объектах организована охрана общественного порядка", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что в наиболее пострадавшей квартире пятиэтажного дома в Карасунском округе установлена временная кровля, в частных домах муниципалитета спецкомиссия завершила обход для предварительной оценки ущерба.

Кроме того, в двух пострадавших многоквартирных домах Прикубанского округа комиссии продолжают поквартирный обход.

Краснодарский край в ночь на среду подвергся массированной атаке БПЛА, сообщал ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев в Мах. В результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс, пострадали десять человек, один погиб.

К тушению возгорания были привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в соцсетях сообщала, что в среду БПЛА атаковали логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и Невинномысске (Ставрополье).

Площади обоих складов - по 100 тыс. кв. метров.

По уточненным данным, фрагменты БПЛА также попали в 16 домов в Краснодаре.

Кроме того, возгорание площадью порядка 800 кв. метров произошло на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки БПЛА. Пожар ликвидирован.