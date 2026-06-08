Ярославский аэропорт временно закрыт, нижегородский работает по согласованию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Ярославля временно не обслуживает рейсы, нижегородский аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в понедельник.

В агентстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время приостановили работу аэропорты Нижнего Новгорода, Калуги и подмосковный Жуковский, столичный Домодедово работает по согласонванию с соответствующими огранами