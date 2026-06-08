Пожар начался на территории объекта в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что вследствие атаки БПЛА на регион произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе.

"В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено", - сообщил Бочаров.

Пострадавших нет, добавил глава региона.