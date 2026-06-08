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Балтийский флот проводит учения в Калининградской области на фоне маневров НАТО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Многоцелевые истребители Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-24М Балтийского флота отрабатывают пуски неуправляемых ракет и бомбометание в рамках учения в Калининградской области, сообщил флот в понедельник.

Плановое летно-тактическое учение проходит на фоне серии маневров НАТО близ границ с Россией.

"Всего для выполнения задач задействованы свыше 10 самолетов и порядка 100 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По её данным, в общей сложности экипажам предстоит поразить более 50 различных мишеней, произвести пуски неуправляемых авиационных ракет, выполнить бомбометание.

"В ходе мероприятия отрабатываются вопросы уничтожения колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, военно-промышленных объектов, кораблей условного противника, а также осуществление огневой поддержки сухопутных подразделений Балтийского флота в условиях современного боя", - проинформировал Балтфлот.

В пресс-службе сообщили, что летчики также отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов.

"Основная цель учения - совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатного подразделения, отработка слетанности и выполнение различных элементов в едином тактическом замысле, опираясь на приобретенный опыт специальной военной операции", - отмечается в сообщении.

3 июня пресс-служба латвийского Минобороны сообщила о проведении на военно-авиационном полигоне Юрмалциемс (Латвия) учений НАТО Baltic Zenith 2026. В них принимают участие военнослужащие вооруженных сил Латвии, Литвы, Швеции и Канады. Полигон Юрмалциемс расположен на побережье Балтийского моря.

5 июня пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что корабли НАТО приступили к выполнению задач в рамках учений Baltic Operation 26 (BALTOPS 26). 20 кораблей союзников направились в районы проведения учений в Балтийском море. Также сообщалось, что в Эстонию в рамках BALTOPS прибыл контингент корпуса морской пехоты США, который пробудет там до конца июня.

8 июня Североатлантический альянс сообщил, что Авиационное командование НАТО начинает крупные военно-воздушные учения Ramstein Flag 2026, которые с 8 по 19 июня будут проходить по всей Европе, в том числе вблизи границ России.

Кроме того, в понедельник пресс-служба литовского Минобороны сообщила о старте учения Добровольческих сил охраны края (KASP), которые проходят на территории Литвы близ Сувалкского коридора и Калининградской области РФ. В ходе учений, в частности, будет отрабатываться взаимодействие с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и союзниками по НАТО.

Балтийский флот
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