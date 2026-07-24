ВТБ по-прежнему ждет одну паузу в цикле смягчения ДКП Банка России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ВТБ по-прежнему ждет одну паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России до конца 2026 года, в целом ожидания по траектории на этот год не меняет, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы по итогам прошлого заседания прогнозировали, что оставшееся заседания совета директоров Банка России по ставке будут предусматривать, включая сегодняшнее, снижение на 0,25 процентного пункта (п.п.) и одну паузу.(. . .) Мы не меняем эти предположения. Паузу мы ожидаем до конца года, остальные заседания будут минус 0,25 п.п.", - сообщил он.

Он отметил, что аналитики ВТБ прогнозировали снижение ключевой ставки в эту пятницу на 0,25 п.п. - до 14% (такое решение регулятор в итоге и принял, рынок ждал сохранения ставки на уровне 14,25%).

По мнению Пьянова, расхождение консенсуса с решением ЦБ можно объяснить переоценкой аналитиками проинфляционных эффектов со стороны топливного рынка.

"Мы наблюдали и ужесточенную риторику, и знаменитый тезис, что ЦБ не может закрывать глаза на топливный кризис. По сути, во многом я связываю ошибку аналитиков с переоценкой продолжительности проинфляционного эффекта, связанного с топливом в России, - сказал Пьянов. - На мой взгляд, аналитики склонны переоценивать негативные события с точки зрения их продолжительности и эффекта".

Он обратил внимание на не раз звучавшие слова руководства Банка России о том, что мерами ДКП нужно реагировать на повышение цен, которое имеет устойчивый инфляционный характер.

Пьянов подчеркнул, что мы живем в период часто происходящих экономических шоков. "Я думаю, что в будущем никто не в силах исключать расхождение консенсуса аналитиков с действиями Центрального банка. Это некая новая реальность в нестабильной геополитической ситуации", - отметил он.

Он приветствует раскрытие Банком России все большего числа предпосылок, которые закладываются в среднесрочный прогноз. Так, по его словам, позитивным является впервые представленная регулятором оценка дефицита бюджета на трехлетку (в 2026 году на уровне 2% ВВП, в 2027 году - 1%, в 2028 году - 0,5%).

"Это более реалистичная предпосылка, и она способствует, по моему мнению, повышению доверия к прогнозам ЦБ. Предположение, ранее существовавшее - 0% структурный первичный дефицит в следующем году, как бы ни развивалась ситуация, это слишком оптимистичное предположение, нежели дифференцированное приближение к нему по годам с раскрытием этого параметра", - высказал мнение Пьянов.

ВТБ в начале года прогнозировал снижение ключевой ставки по 50 базисных пунктов (б.п.) на каждом заседании ЦБ - до 12% к концу 2026 года. В июне банк представил обновленные ожидания: стал прогнозировать три снижения ставки шагом в 25 б.п. и одну паузу, ставку на конец года - 13,5%.