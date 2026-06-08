Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Турция на фоне резкого снижения турпотока из стран Ближнего Востока может стать перспективным направлением въездного туризма, в первом квартале оттуда приехало на 28% больше туристов год к году, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Турпоток в Россию из стран Ближнего Востока, который до марта был основным драйвером роста въездного туризма, упал на фоне нестабильности в регионе и проблем с авиасообщением. Ближневосточных туристов может заменить другой растущий рынок - турецкий, занявший по итогам первого квартала второе место после китайского. Так, согласно статистике Погранслужбы РФ, по итогам первого квартала 2026 года Турция наряду с Китаем и Саудовской Аравией вошла в тройку самых крупных въездных рынков - к нам с туристическими целями приехало 16817 граждан этой страны, что на 28,1% больше, чем за то же время год назад. В прошлом году за этот период рост турпотока составил 5,2%. В абсолютных цифрах поток небольшой, но в отсутствие туристов с Ближнего Востока уступает только Китаю", - говорится в сообщении.

У "Интуриста" в летних бронированиях Турция впервые занимает первое место с долей 30%, хотя в прошлом году она не превышала 5%.

"В этом году экскурсии турецких групп на Красной площади - уже обычное дело, рост действительно значительный. Причем, они очень ориентированы именно на экскурсионный культурно-познавательный туризм. Берут, прежде всего, классические программы - экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу", - пояснил соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, заместитель генерального директора компании "Интурист" Александр Мусихин.

Росту туризма из Турции способствует разветвленная сеть прямых рейсов между двумя странами. По данным аэропорта "Пулково", в первом квартале 2026 года одним из самых популярных маршрутов оказался Петербург - Стамбул. Поток в обоих направлениях составил 200,6 тыс. человек, увеличившись на 54% год к году. На рейсах летят не только петербуржцы, но и жители Турции, доля которых на этих рейсах составила не менее 10%. В прошлом году количество граждан с турецкими паспортами, прилетевших в Петербург, увеличилось на 65%, а за первый квартал 2026 года - на 100% год к году.

Однако, по словам туроператоров, есть серьезный сдерживающий фактор - в отличие от россиян, которые въезжают в Турцию без виз, для въезда в РФ гражданам этой страны требуется виза.

"Введение безвизового въезда для граждан Турецкой Республики могло бы повысить поток из этой страны минимум в 5-6 раз. Сейчас они делают электронную визу, она безусловно удобнее, чем обычная виза, и дешевле, но все равно стоит более 50 долларов. К тому же россияне въезжают в Турцию без виз, так что положение не совсем равноценное", - сказал Мусихин.