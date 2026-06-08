Поиск

Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ
Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Турция на фоне резкого снижения турпотока из стран Ближнего Востока может стать перспективным направлением въездного туризма, в первом квартале оттуда приехало на 28% больше туристов год к году, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Турпоток в Россию из стран Ближнего Востока, который до марта был основным драйвером роста въездного туризма, упал на фоне нестабильности в регионе и проблем с авиасообщением. Ближневосточных туристов может заменить другой растущий рынок - турецкий, занявший по итогам первого квартала второе место после китайского. Так, согласно статистике Погранслужбы РФ, по итогам первого квартала 2026 года Турция наряду с Китаем и Саудовской Аравией вошла в тройку самых крупных въездных рынков - к нам с туристическими целями приехало 16817 граждан этой страны, что на 28,1% больше, чем за то же время год назад. В прошлом году за этот период рост турпотока составил 5,2%. В абсолютных цифрах поток небольшой, но в отсутствие туристов с Ближнего Востока уступает только Китаю", - говорится в сообщении.

У "Интуриста" в летних бронированиях Турция впервые занимает первое место с долей 30%, хотя в прошлом году она не превышала 5%.

"В этом году экскурсии турецких групп на Красной площади - уже обычное дело, рост действительно значительный. Причем, они очень ориентированы именно на экскурсионный культурно-познавательный туризм. Берут, прежде всего, классические программы - экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу", - пояснил соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, заместитель генерального директора компании "Интурист" Александр Мусихин.

Росту туризма из Турции способствует разветвленная сеть прямых рейсов между двумя странами. По данным аэропорта "Пулково", в первом квартале 2026 года одним из самых популярных маршрутов оказался Петербург - Стамбул. Поток в обоих направлениях составил 200,6 тыс. человек, увеличившись на 54% год к году. На рейсах летят не только петербуржцы, но и жители Турции, доля которых на этих рейсах составила не менее 10%. В прошлом году количество граждан с турецкими паспортами, прилетевших в Петербург, увеличилось на 65%, а за первый квартал 2026 года - на 100% год к году.

Однако, по словам туроператоров, есть серьезный сдерживающий фактор - в отличие от россиян, которые въезжают в Турцию без виз, для въезда в РФ гражданам этой страны требуется виза.

"Введение безвизового въезда для граждан Турецкой Республики могло бы повысить поток из этой страны минимум в 5-6 раз. Сейчас они делают электронную визу, она безусловно удобнее, чем обычная виза, и дешевле, но все равно стоит более 50 долларов. К тому же россияне въезжают в Турцию без виз, так что положение не совсем равноценное", - сказал Мусихин.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

 Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

Что произошло за день: понедельник, 8 июня

Пожар в ангаре рядом с Финляндским вокзалом тушат в Петербурге

Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

 Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

 Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

Суд в Москве заочно приговорил Ходорковского к 10 годам за фейки об армии РФ

Песков заявил, что в Крыму работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей

Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

 Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

 Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

 Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2539 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9806 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов