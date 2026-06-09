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Около 60% организованных российских туристов отдохнут в Турции этим летом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские туристы активно бронируют летний отдых в Турции в этом году, ее доля составляет около 60% от общего объема продаж зарубежного отдыха, при этом на лето забронировано более 50% запланированного объема номеров, сообщили "Интерфаксу" представители туриндустрии.

"Раннее бронирование по Турции демонстрировало значительный рост до конца февраля 2026 года, но после начала ближневосточного конфликта в марте темп продаж несколько замедлился - туристы заняли выжидательную позицию. После майских праздников интерес к направлению снова вырос, и на начало июня общая загрузка мест на лето составляет порядка 60% запланированного объема", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, доля Турции в продажах туркомпании превышает 60%. Росту спроса на направление способствует отсутствие в продаже туров в ОАЭ.

В свою очередь, директор турагентства "ИП Махник" Марина Махник сообщила, что бронирования туров в Турцию на лето 2026 года выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

"Кризис на Ближнем Востоке переориентировал туристов на Турцию, как на более стабильное и безопасное направление, однако не вызвал взрывного роста продаж, так как многие туристы находятся в режиме ожидания и опасаются приобретать туры из-за политической обстановки в мире", - сказала она.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в среднем количество бронирований туров в Турцию у крупных туроператоров выросло на 5% год к году.

"Согласно усредненным данным по рынку, Турция сейчас занимает долю в 57% бронирований от всех заявок по зарубежным направлениям. Из-за закрытия ближневосточных направлений довольно сильно (на 20-25%) уже весной выросла популярность Стамбула как пересадочного хаба для россиян, которые летают со стыковками в третьи страны", - сообщили в ассоциации.

По данным Coral Travel, наиболее популярными у туристов курортами традиционно являются Анталья, Белек, Аланья, Кемер, Бодрум, Мармарис и Фетхие.

Как рассказали "Интерфаксу" в турагентствах, цены на отдых в Турции в зависимости от дат вылета выросли в среднем на 5-15% по сравнению с прошлым годом. При этом на цены влияет в большей степени перевозка, чем стоимость размещения в отелях.

"Из-за роста цен на авиатопливо выросла стоимость перевозки, которая составляет существенную долю в турпакете. Также на ситуации негативно отразилась отмена рейсов Air Anka и Tailwind. Дефицит провозных емкостей и необходимость искать альтернативные предложения сделали путешествия дороже", - рассказали опрошенные эксперты.

В Coral Travel подтвердили, что на стоимость туров в Турцию в этом году влияет в большей степени перевозка.

"На повышение цен, в первую очередь, повлияли сторонние факторы: подорожание перевозки из-за роста цен на авиатопливо и введение топливных сборов. Хотя укрепление рубля частично компенсировало рост цен в евро. Что касается ситуации с турецкими перевозчиками, мы с этими авиакомпаниями не работали. Сейчас летаем в Турцию на Turkish Airlines, Pegasus, Southwind, Nordwind", - пояснила Макаркова.

По данным АТОР, туристы чаще, чем летом прошлого года, выбирают качественное размещение на пляжных курортах Турции. Так, доля отелей 5* в июньских бронированиях, выросла с 66,5% до 73,9%, доля 4* снизилась с 22,5% до 18,7%, доля 3* - с 8,6% до 5,7%. При этом более половины всех туристов едут в Турцию с детьми.

Летом 2025 года Турцию посетили около 2,8 млн российских туристов, а по итогам всего года Россия заняла первое место по въездному турпотоку с результатом более 6,9 млн визитов.

АТОР Турция
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