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Учения ТОФ по спасению подводников прошли возле Камчатки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Поиск и спасение моряков с подводной лодки у берегов Камчатки отработал в ходе учений экипаж "Георгий Козьмин", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник.

"На Камчатке в Авачинском заливе экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" Тихоокеанского флота провел учение с глубоководным аппаратом АС-30 по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в районе погружения экипаж аппарата провел поиск стенд-макета, лежащего на глубине около 50 метров. В заданное нормативами время глубоководный аппарат подошел к нему, закрепился на комингс-площадке и осуществил имитацию спасательных работ по выводу экипажа аварийной подводной лодки.

"Экипаж АС-30 подтвердил готовность к выполнению задач по предназначению в море", - отмечает пресс-служба.

Учение прошло в соответствии с планом подготовки спасательных сил флота.

ТОФ
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