Учебное парусное судно Bima Suci ВМС Индонезии прибыло во Владивосток

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Учебное парусное судно Bima Suci Военно-морских сил Индонезии прибыло во Владивосток с неофициальным визитом, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"Согласно плану неофициального визита, индонезийский парусник пробудет во Владивостоке до 13 июня. Во время пребывания для экипажа спланированы ряд культурных и спортивных мероприятий. 12 июня курсанты Военно-морской академии Индонезии выступят с концертом духового оркестра на центральной площади Владивостока в составе праздничной программы, приуроченной к празднованию Дня России", - говорится в сообщении.

Поход судна Bima Suci охватывает восемь стран, в число которых вошли Шри-Ланка, Сингапур, Вьетнам, Китай, Республика Корея, Япония и Филиппины. Всего парусник планирует преодолеть 16 тыс. морских миль за 124 дня. Судно вышло из индонезийского порта Сурабая 24 марта этого года. Во Владивосток оно прибыло на 78 день похода.

На борту находятся 79 курсантов Военно-морской академии Индонезии, которые проходят морскую практику. За время похода они должны освоить учебную программу, а также наладить дружеские связи и морское сотрудничество между Индонезией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Судно Bima Suci было построено в Испании в 2016 году, в первый рейс отправилось в 2017 году. Это трехмачтовый барк с 26 парусами. В последний раз во Владивосток оно заходило в сентябре 2024 года.